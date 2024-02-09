Песков не рассказал, зачем Путин встречался с советником по развитию «Яндекса»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не рассказал, для чего президент Владимир Путин провел несколько встреч с советником по развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным. Об этом сообщает РИА Новости .

Представитель президента подтвердил, что такие встречи между Путиным и Кудриным действительно проводились. По предварительным данным, мнение российского лидера будет решающим при проведении сделки «Яндекса». Как отметил Песков, рассказывать о внутренней кухне не принято, поэтому, стало ли слово президента решающим при проведении сделки, Песков не сказал.

О том, что сделка все же была заключена, стало известно «Яндекс» сообщил 5 февраля. Основной бизнес был продан за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Теперь новой центральной компанией, управляющей «Яндексом» является МКАО «Яндекс».

Предприниматель и IT-специалист Антон Снежков рассказал, что сделка носит скорее политический характер. Он также поделился, что ждет базы с данными пользователей после передачи прав.