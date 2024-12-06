Песков: решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принимают только президенты

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тех, кто может принимать решение о размещении российских баллистических ракет на территории Белоруссии. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам Пескова, такое решение могут принять только два президента – речь идет о российском лидере Владимире Путине и президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

Подобные решения, уточняет Песков, должны быть приняты исходя из соображений безопасности. Напомним, что впервые об этом заговорили в конце ноября: тогда Лукашенко в шутку предложил Путину разместить в Белоруссии ракеты «Орешник», сообщив, что «места для дислокации уже готовы».