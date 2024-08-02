Песков высказался о бое боксерши-трансгендера на Олимпиаде в Париже
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Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов касаемо боксерского поединка на Олимпийских играх с участием провалившей гендерный тест спортсменки. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщило РИА Новости.
По словам Пескова, в Кремле этот поединок не смотрели и не собирались, так как на это нет особого желания. При этом, в пятницу, 2 августа, итальянская боксерша, которая сдалась спустя 46 секунд боя трансгендеру Иман Хелиф, объявила о завершении своей карьеры.
Напомним, что участие Хелиф было одобрено МОК, при этом годом ранее спортсмен не смог пройти гендерный тест в Индии из-за превышения тестостерона и XY-хромосом.
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