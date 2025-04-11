Песков высказался о введенных Трампом пошлинах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководитель любой страны имеет право осуществлять ту политику, которую считает нужной с точки зрения имеющихся национальных интересов. Об этом сообщило РИА Новости.

Песков также сказал, что российская сторона с точки зрения своих интересов скрупулезно следит за ситуацией с американскими пошлинами. В частности, анализируется то, в какой мере действия главы Соединенных Штатов и неразбериха в мировой экономике могут оказать влияние на экономику России.

— Наши экономические ведомства очень внимательно это отслеживают, анализируют, с тем, чтобы при необходимости сделать так, чтобы минимизировать последствия этого международного экономического шторма для нас», — выразил официальную позицию Кремля Песков во время общения с сотрудниками средств массовой информации.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин призвал ЕС вместе оказать сопротивление давлению со сторону США.