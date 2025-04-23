Москва знает, что некоторые государства Европы готовы закупать российский газ, и РФ готова к переговорам, исходя из текущего положения на рынке энергоносителей. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в разговоре с французским изданием Point.

По утверждению Пескова, если связывающая Россию с Европой газовая сеть окажется под контролем Соединенных Штатов, «Газпром» готов вести с новым владельцем разговор о контракте на поставку голубого топлива.

«Это чисто коммерческий вопрос, который мы никогда не политизировали. „Газпром“ наверняка будет это обсуждать», — заявил представитель Кремля.

В ходе разговора с сотрудниками этого же издания Песков рассказал о том, при соблюдении какого обязательного условия возможно установление мира на Украине.