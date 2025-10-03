Петербургский суд направил активистку запрещенной ячейки «Граждане СССР» в психбольницу вместо колонии

Приморский суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу организатора местной ячейки движения «Граждане СССР»*. Вместо уголовного срока до десяти лет женщина пройдет курс терапии в стационаре общего типа. Об этом сообщает РБК.

Суд установил, что активистка продолжала руководить деятельностью запрещенной организации, вербуя новых сторонников через интернет. Она организовывала видеоконференции, где участники распределяли роли для противоправных действий, администрировала сообщества в социальных сетях и рассылала экстремистские материалы в государственные инстанции.

Движение «Граждане СССР», признанное экстремистским еще в 2019 году, отрицает существование современной России и призывает не соблюдать ее законы.

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре назначается, когда у обвиняемого выявлены расстройства, влияющие на способность осознавать свои действия. Экспертиза подтвердила необходимость терапии для организатора петербургской ячейки, что позволило суду избрать нестандартную меру пресечения вместо традиционного тюремного заключения.

Ранее в Подмосковье писательницу приговорили к двум годам колонии за экстремизм.

* – организация признана экстремистской и запрещена в РФ.