Власти Украины не предпринимают никаких мер для того, чтобы восстановить электрогенерацию, которой очень сильно не хватает в установившиеся жаркие дни. Такую позицию выразил бывший президент страны Петр Порошенко.

Во время своего выступления он призвал своих слушателей представить, как людям приходится жить в многоэтажках без электричества. Также он сообщил, что уже шесть недель назад вместе с единомышленниками потребовал внести в Верховную раду проект закона, согласно которому должны быть сняты пошлины и налоги с госзакупок всех нужных компонентов.

По прошествии полутора месяцев авторы инициативы так и не увидели ни солнечных батарей, ни аккумуляторов. Напомним, что в июне «Укрэнерго сообщило, что по всей территории страны вводятся ограничение на потребление электричества.

Ранее мы писали о том, какую карту на Украине пытается разыграть Вашингтон.