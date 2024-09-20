Певец Авраам Руссо узнал одного из своих похитителей на очной ставке

Певец Авраам Руссо узнал на очной ставке человека, который в 2004 году принимал участие в его похищении. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».

Мужчину зовут Владимир Шестопалов, а задержан он был в Шереметьево в 2004 году. До настоящего времени фигурант, который числился в федеральном розыске с 2018 года, не признался и не раскаялся в содеянном. Защитник певца готовит к Шестопалову иск в размере 5 млн руб. Уточняется, что певца похитили по приказу олигарха Тельмана Исмаилова, который таким образом выместил свою обиду из-за попытки исполнителя начать сотрудничество с другим продюсером.

Следователи придерживаются мнению, что 20 лет назад Исмаилов обманом заманил Руссо в московский ресторан «Прага», где его подопечные побили артиста, а после в течение суток силой удерживали в загородном доме. Попав в безвыходное положение, певец ответил согласием на выдвинутые требования.

Чтобы принять участие в следственных мероприятиях, исполнитель поставил на паузу гастроли и специально прибыл в Россию.

Ранее сообщалось том, что SHAMAN отменил концерты в Магнитогорске и Нижнем Тагиле.