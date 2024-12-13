Певец Лепс стал членом ЛДПР

Народный артист РФ Григорий Лепс пополнил состав ЛДПР. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на данные, полученные от пресс-службы партии.

Певец стал членом объединения на выставке ЛДПР, приуроченной к 35-летию ее работы. Партийный билет Лепс получил из рук ее лидера Леонида Слуцкого. В пятницу на ВДНХ состоялась церемония открытия XXXVI съезда партии, который приурочен к знаковой дате.

Ранее сообщалось о том, что бизнес Григория Лепса находится в плачевном состоянии из-за новой пассии. Например, в 2023 году народный артист России продал эксклюзивной оптики на 19 млн руб., но теперь прибыль в этой сфере деятельности опустилась до нулевой отметки.