Певец Сергей Жуков решил заняться мясным бизнесом

Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» будет заниматься переработкой мяса. Как сообщил «Коммерсантъ», музыкант хочет наладить в Московской области производство мясной продукции по технологии су-вид.

По данным СМИ, эта попытка певца станет второй в подобной сфере. Пять лет назад он занимался поставкой сырого мяса в рестораны, но бизнес не пошел. Новый проект предусматривает выпуск деликатесов из курицы, индейки и говядины. При этом представитель музыканта назвал бизнес-инициативу стартапом, который в настоящее время находится в подготовительной стадии.

Согласно расчетам, за сутки будет выпускаться три тонны продукции, а завод должен заработать уже в ближайшие месяцы. Неназванный представитель одного из ресторанов, который уже получил предложение о сотрудничестве заявил о том, что Жуков также хочет поставлять свой товар и в продуктовые сети.

Ранее стало известно о том, что лидер группы «Руки Вверх!» был признан потерпевшим по делу о защите авторских прав.