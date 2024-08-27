Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись

Певица Алсу и Ян Абрамов официально больше не состоят в браке. Об этом пишет информационный канал SHOT и ссылается на данные, озвученные в Пресненском суде.

По словам адвоката Александра Добровинского, перед этим стало известно обстоятельство со стороны Алсу, из-за которого дальнейшее существование брака не представляется возможным. Супруги прожили в браке 18 лет и за это время у них появились две дочери — Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Сейчас им 17, 15 и 7 лет соответственно. Певица инициировала развод 24 мая. По сведениям «МК», причиной такого решения могла послужить измена мужа Алсу с моделью Анастасией Решетовой.

Ранее сообщалось о том, что модель из Бразилии Нара Баптиста опубликовала в социальных сетях обнаженную фотографию, на которой ее обнимает актер Венсан Кассель. Буквально год назад знаменитый француз разорвал отношения с Тиной Кунаки.