Пик физической формы в 35 лет: почему начинать тренироваться никогда не поздно

Шведские ученые выяснили, что пик физических способностей человека приходится на возраст около 35 лет. После этого рубежа сила и выносливость начинают неумолимо снижаться, однако этот процесс можно серьезно затормозить. Об этом сообщает JCSM.

Результаты уникального многолетнего исследования Каролинского института переворачивают привычные представления о возрастных возможностях тела. Наблюдая за сотнями людей почти 50 лет — с подросткового возраста до 60 с лишним лет, — ученые получили беспрецедентные данные.

Оказалось, что аэробная выносливость, мышечная сила и работоспособность достигают своего максимума к 35 годам. Сразу после этого рубежа запускается механизм постепенного спада, который с годами только ускоряется. Этот процесс оказался универсальным и не зависящим от исходного уровня тренированности.

Главное открытие, однако, в другом. Регулярная физическая активность работает как мощный тормоз для этого возрастного угасания. Более того, участники, которые начали систематически тренироваться уже в зрелом возрасте, смогли улучшить свои показатели на 5–10%. Это доказывает, что тело сохраняет высокую отзывчивость на нагрузку в любом возрасте.

Ранее сообщалось о том, что зумеры стали чаще экономить на свиданиях из-за высоких цен.