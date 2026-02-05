Пил вино в ресторане, шутил о тюрьме: стало известно, как провел вечер питерский маньяк после убийства ребенка

Стали известны пугающие подробности поведения 38-летнего Петра Жилкина, задержанного по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика. Согласно данным переписки, после совершения преступления мужчина отправился на свидание. Вечер пара провела в спортзале и ресторане, а завершила его дома за распитием вина. Об этом пишет «78.ru»

Следствие установило, что Жилкин увез ребенка в деревню Ягелево. По предварительной версии, после отказа школьника на домогательства подозреваемый совершил нападение. Сам задержанный утверждает, что ребенок якобы требовал деньги за молчание. После гибели мальчика мужчина избавился от тела в пруду и вернулся к обычной жизни.

В сообщениях видно, что на утро Жилкин начал скрываться, уточняя у подруги, не приходила ли полиция. Погибшего ребенка в переписке он называл пренебрежительно, а также цинично шутил о возможном тюремном сроке на 15 лет. Ранее стало известно, что охрана гипермаркета отказала матери в просмотре камер в день исчезновения сына. Тело нашли в водоеме в ночь на вторник.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга объявила о начале проверки органов опеки и соцзащиты в связи с резонансным убийством девятилетнего мальчика.