Писатель Нина Молева умерла в возрасте 98 лет

Историк, писатель, искусствовед, член российского Союза писателей и Союза художников Нина Молева скончалась в воскресенье, 11 февраля. Но стало известно об этом только во вторник, 13 февраля.

Об этом сообщили в Минкультуры России изданию РИА Новости – там подтвердили факт смерти писательницы.

Напомним, что Молева являлась автором работ о многих русских живописцах, исследований по истории и российского, и зарубежного искусства. Молева была в браке с Элием Белютиным с 1955 года.

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