Письма спасут от деменции: какие привычки и увлечения помогут сохранить когнитивные функции в старости

С таким диагнозом, как деменция, жить сложно всем. И родственникам, которые вынуждены не спускать глаз с пожилого человека, и самому больному. Это прогрессирующее неврологическое заболевание, которое поражает когнитивные функции человека.

Память, мышление, внимание, ориентация и способность принимать решения просто не работают. Точнее, работают иначе. Человек с деменцией может также испытывать изменения в своем поведении и эмоциональном состоянии. Болезнь зарождается по разным причинам, и лечения от нее нет.

«Однако деменцию можно профилактировать, например приятным хобби. Так как мозг не может существовать без развития и подпитки извне, лучшей «таблеткой» против деменции станут умственная активность и постоянная мелкая моторика. Ученые уверены, отличный способ снизить риск ее развития в раннем возрасте – письмо от руки. Не важно, что именно придется писать, главное, делать это ежедневно», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.

Также полезно будет увлечение логическими играми, в том числе судоку, шахматами или игрой в карты. Врачи также рекомендуют учить стихи и тренировать память, чтобы пополнять словарный запас.

«А вот малоподвижный образ жизни и ограниченный круг интересов – прямая дорога к потере рассудка», – заключила врач.

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