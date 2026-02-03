Пивной феномен Азии: почему корейцы пьют больше русских, но этого не замечают

Россиянин по имени Даниил, переехавший из Санкт-Петербурга в Сеул восемь лет назад, в интервью поделился своими наблюдениями о культуре употребления алкоголя в Южной Корее. По его словам, местные жители пьют очень много, и это не считается в обществе чем-то зазорным. О привычках местных жителей он поговорил с «Лентой.ру».

Он отметил, что в корейском обществе практически отсутствует социальная стигматизация регулярного употребления спиртного. Человек, выпивающий до состояния опьянения четыре раза в неделю, не будет восприниматься окружением как алкоголик. На формирование этой привычки, по мнению Даниила, сильно повлияла корпоративная культура, где ранее были распространены обязательные совместные выпивки после работы, а отказ от участия мог вызывать неодобрение.

Интервьюируемый также упомянул известный факт о распространенной среди корейцев генетической особенности — непереносимости алкоголя, которая проявляется в покраснении кожи и головокружении. Однако, как отмечает россиянин, многие местные жители просто игнорируют эти симптомы и продолжают употреблять спиртное. В последнее время, впрочем, некоторые компании начали отходить от традиции коллективных застолий.

Ранее сообщалось о том, что следствие вскрыло переписку похитителя 9-летнего мальчика в Петербурге.