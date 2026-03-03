Пивные банки в помощь: биолог рассказал о защите от прожорливых слизней в Подмосковье

Зима 2025–2026 годов, вопреки ожиданиям дачников, подготовила почву для масштабного экологического вызова. Как сообщает REGIONS , ранний и глубокий снежный покров стал идеальным инкубатором для кладок яиц испанского слизня. Кандидат биологических наук Алексей Субботин пояснил, что в регионе реализовался самый благоприятный для вредителей сценарий: снег сыграл роль защитного термоса, предотвратив промерзание почвы на критическую глубину в 15 сантиметров. По прогнозам эксперта, уже к началу лета Подмосковье накроет волна «рыжего нашествия», к которой стоит готовиться заранее.

Главная угроза этого завозного вида заключается не только в феноменальной прожорливости — одна особь поглощает объем пищи в 40 раз больше своего веса, — но и в отсутствии естественных ограничителей. По словам биолога, местные птицы и ежи обходят этих моллюсков стороной из-за специфической горькой слизи. Хуже того, испанские слизни активно теснят аборигенные виды и даже нападают на птенцов. Однако наибольшую тревогу у специалистов вызывает санитарный аспект. Алексей Субботин подчеркнул, что на поверхности моллюсков скапливается опасный коктейль из патогенных бактерий и паразитов.

«Касаться их голыми руками категорически нельзя», — предупреждает эксперт, отмечая, что вопреки народным мифам, контакт с вредителем грозит не бычьим цепнем, а серьезными кишечными инфекциями.

Особую осторожность стоит проявлять при сборе урожая: проглатывание слизня с немытыми овощами может привести к тяжелому отравлению. Чтобы не допустить превращения участков в скользкую зону бедствия, биолог рекомендует уже в марте ликвидировать потенциальные убежища — старые доски, кучи ветоши и листвы, где любят прятаться беспозвоночные.

Методы борьбы за рубежом, вроде аренды специальных уток, поедающих моллюсков, в подмосковных реалиях остаются экзотикой. Алексей Субботин советует полагаться на проверенные средства: механический сбор в перчатках, пивные ловушки и барьеры из золы или хвои. Эксперт также обратил внимание на важность глубокого рыхления почвы весной, что помогает разрушить сохранившиеся под снегом кладки. Учитывая плодовитость вида — до 500 яиц от одной особи, — пассивное наблюдение может стоить садоводам всего сезонного урожая.

Ранее сообщалось, что Подмосковье готовится к нашествию испанских слизней из-за снежной зимы. Также эксперт объясняла, как спасти свою дачу от проснувшихся вредителей.