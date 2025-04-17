Пьяный москвич изнасиловал свою дочь в квартире

Пьяный мужчина изнасиловал собственную дочь в московской квартире. Об этом сообщили в телеграм-канале СК по Москве, добавив, что следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

Как гласит предварительная версия, 13 апреля мужчина находился в состоянии опьянения в квартире жилого дома на 1-й Владимирской улице в Москве и изнасиловал 27-летнюю дочь.

Фигурант задержан, следствие ему предъявило обвинение по статье 131 УК РФ. Теперь следователи СКР будут ходатайствовать перед Перовским судом о заключении подозреваемого под стражу, сообщили в ведомстве. Там же добавили, что мужчина уже был судим за тяжкое деяние, которое повлекло смерть человека.

Ранее появилась информация о том, что в Москве участника «Дома-2» жестоко зарезали в квартире.