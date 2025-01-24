Пьяный мужчина в Костромской области час катал на машине чужого ребенка

По данным пресс-службы ведомства, мужчина был сильно пьян. Он насильно усадил в свою машину незнакомого восьмилетнего мальчика и просто решил прокатить его по городу в течение часа. Только вот зачем – так и не смог объяснить ни самому ребенку, ни правоохранителям, ни себе.

Теперь же 43-летний житель Павинского района заключен под стражу, его подозревают в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Версия следствия гласит, что ребенок в тот момент шел домой, когда к нему подъехал мужчина. Подозреваемый насильно посадил ребенка в автомобиль и час его катал, будучи пьяным, а потом высадил.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СКР занимается расследованием резонансной истории из Барнаула, где школьник угрожал однокласснице ножом.