Пьяный мужчина в Костромской области час катал на машине чужого ребенка
СКР проводит проверку после странной прогулки взрослого мужчины и ребенка
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Житель Костромской области решил покатать незнакомого восьмилетнего мальчика на машине, а теперь этой поездкой заинтересовался СКР.
По данным пресс-службы ведомства, мужчина был сильно пьян. Он насильно усадил в свою машину незнакомого восьмилетнего мальчика и просто решил прокатить его по городу в течение часа. Только вот зачем – так и не смог объяснить ни самому ребенку, ни правоохранителям, ни себе.
Теперь же 43-летний житель Павинского района заключен под стражу, его подозревают в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Версия следствия гласит, что ребенок в тот момент шел домой, когда к нему подъехал мужчина. Подозреваемый насильно посадил ребенка в автомобиль и час его катал, будучи пьяным, а потом высадил.
Напомним, ранее сообщалось о том, что СКР занимается расследованием резонансной истории из Барнаула, где школьник угрожал однокласснице ножом.