Пьяный снайпер с балкона: в Москве мужчина расстрелял подростков из пневматики

Пьяный москвич устроил охоту на подростков с собственного балкона. Мужчина выпустил не менее пяти пуль из пневматического пистолета в сторону гулявшей компании. Один из юношей получил ранение. Следователи уже ходатайствуют об аресте стрелка. Подростку повезло — жизнь вне опасности. Об этом сообщает Lenta.ru.

Столичное управление СК России сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). По версии следствия, вечером 2 июня нетрезвый обвиняемый, находившийся на балконе собственной квартиры, открыл огонь по группе подростков. Злоумышленник произвел не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета. Один выстрел достиг цели — юноша получил травму. К счастью, жизни и здоровью пострадавшего сейчас ничего не угрожает.

Следователи уже обратились в суд с ходатайством об аресте стрелка. Его личность установлена. Мотивы поступка выясняются — понятно лишь, что мужчина был пьян и, видимо, решил таким образом «пошутить». Но шутка обернулась уголовным делом и реальным сроком. Хулиганство, да еще с применением оружия, грозит серьезным наказанием.

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