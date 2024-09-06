Пять человек пострадали во время украинской атаки по ДНР

За пятницу во время обстрелов ДНР со стороны Украины пострадали пять человек. Об этом 6 сентября в своем официальном телеграм-канале сообщает глава республики Денис Пушилин.

По его словам, в результате действий киевской армии за пятницу в ДНР травмы получили пятеро мирных жителей – это двое мужчин из Горловки и Донецка, а также еще три женщины из Донецка, которые пострадали во время атаки по Петровскому району.

По предварительной информации, в Горловке ранения получил пенсионер, в Петровском районе Донецка травмы получили три женщины, а также пострадал и водитель центра медпомощи – всем пострадавшим, как сообщается, уже оказана медицинская помощь. Всего за пятницу было совершено со стороны Украины 14 атак и выпущено больше 30 снарядов.

Ранее сообщалось о причине сбоя в работе RuTube.