Пять граждан Украины и Грузии объявлены в розыск за теракт на Крымском мосту

Следственный комитет России объявил в розыск пятерых человек, подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году. Им заочно предъявлены обвинения в совершении взрыва, унесшего жизни пяти человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Пятеро граждан Украины и Грузии фигурируют в уголовном деле о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года. Следствие утверждает, что взрыв подготовила Служба безопасности Украины под руководством Василия Малюка.

Среди разыскиваемых — Михаил Цюркало, Денис Ковач, Сергей Андрейченко (граждане Украины), а также Леван Бенашвили и Александр Инасаридзе (граждане Грузии). Им вменяют создание организованной группы, контрабанду взрывчатки и непосредственно организацию теракта.

Взрывное устройство, замаскированное под стройматериалы, доставили на мост в грузовике. Водитель, по версии следствия, не знал о планах. В результате детонации погибли он и четыре человека в легковом автомобиле.

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