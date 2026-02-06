Пять офицеров МВД задержаны в Москве: полицейские смогли легализовать тысячи нелегалов через фиктивные визы

В Москве раскрыта масштабная преступная схема по легализации иностранных граждан, организованная действующими сотрудниками правоохранительных органов. В ходе совместной операции ФСБ и подразделения собственной безопасности МВД были задержаны начальник одного из отделов и четверо его подчиненных. По версии следствия, участники группы поставили на поток выдачу фиктивных документов для пребывания в столице. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие установило, что группа высокопоставленных полицейских действовала на территории Юго-Западного административного округа Москвы. Используя служебное положение, фигуранты наладили систему продажи поддельных учебных виз. Через эту схему статус законно находящихся в стране получили более трех тысяч мигрантов, которые фактически не обучались в российских вузах. Каждое такое разрешение приносило злоумышленникам значительный незаконный доход.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции и превышения должностных полномочий. В рабочих кабинетах и по местам проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъята документация и крупные суммы денег. Сейчас устанавливаются все звенья коррупционной цепочки, включая посредников в образовательных учреждениях. Виновные сотрудники будут уволены по отрицательным мотивам и понесут суровое наказание.



Ранее сотрудники ФСБ задержали в Петербурге начальника военного представительства по подозрению во взятке.