Пять смертных грехов вашего автомобиля: как распознать их по вибрации рулевого колеса

Появление вибрации рулевого колеса при движении на высокой скорости является не просто досадным дискомфортом, а четким индикатором возможных технических неисправностей автомобиля. Эксперты отмечают, что игнорирование этого симптома может негативно сказаться как на комфорте вождения, так и на общей безопасности. пишет autonews .

Специалисты выделяют несколько ключевых причин, способных вызывать такое дрожание. Наиболее распространенной из них считается дисбаланс колес. Потеря балансировочного грузика, налипшая грязь, деформация шины или диска, а также неравномерное давление в шинах часто проявляются именно вибрацией на руле при скоростях 80–120 км/ч.

Вторая частая причина — деформация тормозных дисков. Если биение в руле особенно сильно ощущается в момент торможения, вероятнее всего, диски были перегреты или резко охлаждены, что привело к их искривлению.

Также источником проблемы могут стать изношенные элементы подвески и рулевого управления: шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники, ступичные подшипники. Люфт в этих узлах напрямую передает вибрации на руль. Не стоит сбрасывать со счетов и нарушение углов установки колес (сход-развала), которое нередко возникает после сильного удара о выбоину или бордюр.

Для автомобилей с задним или полным приводом дополнительным источником вибрации на скорости может служить изношенный карданный вал, его подвесной подшипник или внутренние ШРУСы. Механики рекомендуют при первых признаках вибрации начать с проверки давления в шинах, визуального осмотра резины и дисков, а также балансировки колес. Если эти меры не помогают, необходима углубленная диагностика ходовой части, тормозной системы и рулевого управления в специализированном сервисе.



