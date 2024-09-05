Пятилетний ребенок погиб после страшного пожара в Нижнем Тагиле

Пятилетний мальчик скончался в результате сильных ожогов, полученных на пожаре в Нижнем Тагиле, сообщает вечером в четверг, 5 сентября, издание РИА Новости, ссылаясь на словам руководителя регионального управления СК РФ.

Само возгорание произошло в квартире на четвертом этаже жилого дома на Балакинской улице, мальчику пытались оказать экстренную помощь, но ребенок, к сожалению, умер в машине «скорой». По словам представителя регионального СКР, для установления точных причин смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Предварительная версия гибели мальчика говорит о возможном отравлении продуктами горения: мальчик остался дома один, пока мама отправилась в садик за младшим братом. Когда она вернулась, квартира уже полыхала, женщине стало плохо и ее доставили в больницу. Ребенка нашли на кухне, где он мог прятаться от едкого дыма, и пытались спасти ему жизнь.

Напомним, ранее сообщалось о сильном пожаре на складе в Тульской области.