Пятилетнюю девочку во Флориде засосало в ливневый коллектор

Пятилетнюю девочку во Флориде унесло мощным потоком воды в ливневую канализацию. Ребенка протащило под землей 90 метров, прежде чем спасателям удалось ее найти и извлечь. Сейчас девочка находится в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщает WWSB.

В штате Флорида произошел инцидент, едва не закончившийся трагедией. Пятилетняя девочка играла рядом с домом, когда неподалеку прорвало водопроводную магистраль. Напор воды был настолько сильным, что он размыл асфальт и образовал опасный провал прямо на проезжей части.

Мгновенно возникший водоворот затянул ребенка в открывшуюся шахту ливневой канализации. Свидетелями происшествия стали соседи, которые незамедлительно вызвали экстренные службы. Прибывшие пожарные провели сложную операцию по спасению ребенка. В результате девочку протащило по подземным коммуникациям около 90 метров.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Расследование направлено на выяснение причин внезапного прорыва трубы и определения степени ответственности коммунальных служб. Состояние спасенной девочки медики оценивают как критическое.

Ранее сообщалось о том, что синоптик Вильфанд предупредил об экстремальных ливнях и подтоплениях в 12 регионах.