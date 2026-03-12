Пятнистый охотник на студентов: юноша пошел за молоком и голыми руками одолел хищника-людоеда

В индийской деревне Сарли обычный поход за молоком едва не обернулся трагедией для 18-летнего студента по имени Правеш Шарма. Об этом сообщает Hindustan Times.

На юношу внезапно набросился затаившийся леопард, метивший прямо в шею. Однако студент проявил феноменальную реакцию: в доли секунды он успел перехватить хищника голыми руками, заблокировав челюсти зверя и не дав ему нанести смертельный укус. Оказавшись в смертельном клинче с диким животным, Шарма сумел сохранить самообладание и быстро оценил обстановку, заметив под ногами россыпь тяжелых камней.

Шарма, удерживая разъяренного леопарда, методично наносил удары камнями по морде и лапам зверя. Юноша продолжал обороняться до тех пор, пока хищник не перестал подавать признаков жизни. Несмотря на победу в этом неравном бою, студент получил множественные рваные раны лица, конечностей и тела, но его жизни сейчас ничего не угрожает.

Сейчас студент находится под наблюдением врачей и получает необходимую помощь. Власти штата уже начали расследование инцидента, чтобы выяснить причины выхода опасного хищника к населенному пункту.

Ранее на севере легендарной пустыни Сахара было зафиксировано аномальное выпадение осадков.