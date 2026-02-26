Платный вход под капот: Ford ввел налог на багажник, который уже стоит в вашем авто

Компания Ford начала продавать доступ к переднему багажнику в обновленном электрокаре Mustang Mach-E 2026 года. Об этом сообщает Car and Driver.

Новая опция появилась в официальном конфигураторе Ford в США в разделе «Внешние дополнения». Несмотря на то, что отсек физически присутствует в конструкции каждой машины, за возможность его открывать и использовать владельцам придется доплатить $495 (около 40 тыс рублей по текущему курсу).

Представители компании объяснили такой шаг тем, что, согласно их данным, водители пользуются передним отсеком гораздо реже, чем ожидалось. В связи с этим было принято решение вывести багажник в разряд платных «дополнительных» опций, аналогично кронштейнам для номеров или защитным накладкам.

Это решение продолжает спорный тренд, заданный другими автогигантами. Ранее BMW подверглась критике за введение ежемесячной подписки на подогрев сидений, а Mercedes-Benz предлагала платно увеличивать мощность двигателя через программное обеспечение. В случае с Ford ситуация выглядит еще более иронично: клиенты фактически покупают ключ к замку от уже установленного в их собственности железного ящика под капотом.

