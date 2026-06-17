Аномальные ливни в Москве и Подмосковье привели к тому, что на вторичном рынке появилось множество автомобилей, побывавших в воде. Владельцы стремятся избавиться от таких машин, пока масштабные проблемы с электрикой и коррозией не дали о себе знать. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Антон Ворошилов.

Как распознать «утопленника»

По словам эксперта, покупка такого авто — это лотерея, в которой покупатель почти наверняка проиграет.

«Главная проблема „утопленника“ — это не столько вода в салоне, сколько то, что она делает с электроникой и скрытыми полостями кузова. Вода запускает процессы окисления, которые не остановить простой сушкой», — объяснил Ворошилов.

Эксперт рекомендовал при осмотре автомобиля обращать внимание на несколько ключевых деталей, которые выдают тяжелое прошлое машины.

Запах и текстиль

Первое, с чего стоит начать проверку, — это принюхаться к салону при закрытых дверях. Если в машине пахнет сыростью или болотом — это первый и самый очевидный сигнал.

«Запах сырости вывести практически невозможно. Он въедается в поролон сидений и ворс напольного покрытия. Продавцы часто маскируют его сильными ароматизаторами или „елочками“, поэтому если в салоне стоит резкий запах „новой машины“ или парфюма — это вызывает подозрения», — рассказал автоэксперт.

Кроме того, стоит проверить состояние текстиля. Ворошилов советует потрогать обивку потолка и сидений. Если она жесткая, хрустит или отслаивается от подложки — это верный признак того, что материал высох после намокания, потеряв свою эластичность.

Фото: [ istockphoto.com/Onandter_sean ]

Состояние электрики

Вода и сложная электроника современного автомобиля — вещи несовместимые. По словам автоэксперта, именно сбои в работе бортовых систем проявляются позже всего.

«Проверить надо все. Включить по очереди каждую лампочку в салоне, попробовать все режимы стеклоочистителей и омывателей, понажимать все кнопки на центральной консоли. Если есть ошибки на приборной панели при включении зажигания — горящий „чек“ или другие индикаторы, такое авто брать опасно», — объяснил Ворошилов.

Также эксперт рекомендует обратить внимание на работу стеклоподъемников и зеркал. Если они «подвисают» или работают с рывками, велика вероятность, что влага попала в блоки управления.

Следы на металле и в скрытых полостях

Вода оставляет следы там, куда редко заглядывают при обычной уборке. Эксперт рекомендовал заглянуть под передние сиденья. Там можно увидеть состояние болтов крепления кресел к полу.

«Если болты неокрашенные, блестящие или, наоборот, покрыты свежим слоем антикора или краски, значит, их откручивали для просушки или они начали ржаветь после контакта с водой», — отметил он.

Также стоит осмотреть металлические элементы под капотом и в багажнике. Важно заметить, нет ли рыжего налета — начальной стадии коррозии — на алюминиевых деталях радиаторов, контактах и элементах подвески.

Фото: [ istockphoto.com/Hispanolistic ]

«Проверить фары изнутри. Конденсат или белесый налет на отражателях говорят о нарушении герметичности из-за перепада температур после погружения в холодную воду», — объяснил Ворошилов.

Фильтры и технические жидкости

Специалист посоветовал заглянуть под капот и оценить состояние воздушного фильтра. По его словам, вода могла попасть и в двигатель через впускной тракт.

«Нужно проверить масло в двигателе и коробке передач по щупу. Если оно имеет молочный, белесый оттенок — это признак того, что в него попала вода или антифриз. Такой автомобиль эксплуатировать нельзя до полной замены всех технических жидкостей и диагностики двигателя. Если фильтр абсолютно новый или выглядит так, будто его только что помыли и высушили, продавец пытается скрыть следы влаги», — подытожил Ворошилов.

С наступлением лета у подмосковных водоемов все чаще можно увидеть машины с открытыми дверями и музыкой на полной громкости. Жителям это нередко мешает, однако привлечь таких автолюбителей к ответственности не так просто.