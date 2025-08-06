Пленный офицер ВСУ раскрыл причину поражения в Мариуполе

Пленный офицер Вооруженных сил Украины Алексей в эксклюзивном интервью RT описал безнадежную ситуацию, в которой оказались украинские войска в Мариуполе весной 2022 года.

По словам пленного, российские силы создали вокруг города три кольца окружения общей глубиной 120 километров, что делало прорыв практически невозможным. Украинец подчеркнул, что преодолеть такое расстояние по вражеской территории — это на 99% нереально.

«Я не знаю, получилось ли у кого-нибудь выйти из окружения, я думаю, что вряд ли», — сказал Алексей.

Напомним, в апреле 2022 года Министерство обороны России официально сообщило о сдаче в плен более 1000 украинских военнослужащих в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что Киев вычеркнул в списках обмена не меньше 1000 бойцов ВСУ. Пленные записали обращение и послали петицию Зеленскому, с требованием проведения честного процесса.