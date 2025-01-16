Плотная масса мазута покрыла дно Черного моря на пляжах Анапы

Залегание фрагментов мазута зафиксировали на глубине два-три метра, на дне у основания пирсов вдоль пляжей Анапы. Как отметили в оперштабе, места покрыла плотная масса, которая зацепилась за столбы и балки. В нефтепродуктах оказались минимум четыре участка.

В четверг, 16 января, проблему обнаружили с воздуха, а позже водолазы «Кубань-спас» изучили дно и проработали технологию сбора фрагментов мазута.

Напомним, 15 декабря произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе после ЧП с танкерами «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Загрязнение растянулось на 54 км. Специалисты Ространснадзора выяснили, что оба транспорта находились в проливе незаконно, так как нарушали сезонные ограничения на плавание. Минтранс РФ при этом отмечал, что танкеры не были включены в лицензию на перевозку опасных грузов.

Тем временем мазут достиг пляжей южных курортов России. Волонтеры, неравнодушные жители, специалисты и спасатели собрали более 20 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. Регулярно находят новые участки, подвергшиеся загрязнениям. Опасной ситуация остается для морских обитателей и птиц, которых спасают волонтеры.

Ранее сообщалось, что В МЧС назвали сроки откачки мазута с танкера «Волгонефть 239» в Черном морею