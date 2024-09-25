По делу о взятке арестована замминистра спорта Ростовской области

В среду, 25 сентября, стало известно об аресте замминистра спорта Ростовской области Светланы Гадаровой. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные из суда.

По данным издания, меру пресечения чиновнику избирал Ленинский районный суд — женщину подозревают в преступлении по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки), и Гадарова пробудет под стражей на период следствия — до 19 ноября текущего года.

Следствие предполагает, что Гадарова взяла взятку в размере около 80 тыс. руб. от супруга директора одной из компаний. За эту сумму чиновник обещала покровительство по службе и выигрыш по результатам закупки.

Напомним, ранее сообщалось о без вести пропавшей россиянке в Индонезии — женщину не могут найти почти месяц.