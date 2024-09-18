По Краснодару бегал голый семилетний мальчик

Несовершеннолетний привлек внимание неравнодушных граждан, которые поспешили отвести его в больницу. Там мальчика накормили и вызвали полицейских. Стражи порядка установили, что ребенок с особенностями развития сбежал из дома поздно вечером, пока его родители спали. Посетив место жительства мальчика, полицейские не нашли признаков того, что он в чем-либо нуждается. В настоящее время решается вопрос о привлечение родителей несовершеннолетнего к административной ответственности.

Ранее сообщалось о том, когда по мнению таролога известная певица Ольга Бузова наконец-то родит ребенка.