По меньшей мере 7 бортов Минобороны РФ в Москве поднято в воздух
РФ подняла в воздух минимум семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Фото: [Минобороны РФ]
В ночь на воскресенье, 25 мая, Россия подняла в небо семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эту информацию предоставил Телеграм-канал «Повернутые на войне».
На данный момент информация о дополнительных деталях отсутствует.
«Семь стратегов Ту-95МС в воздухе», — говорится в публикации.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило, что в течение четырех часов дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Наибольшее количество дронов было уничтожено в Брянской области — 30 единиц.
А после этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что системы противовоздушной обороны, принадлежащие Министерству обороны, успешно нейтрализовали ещё два вражеских беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону столицы.