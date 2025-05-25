По меньшей мере 7 бортов Минобороны РФ в Москве поднято в воздух

В ночь на воскресенье, 25 мая, Россия подняла в небо семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эту информацию предоставил Телеграм-канал «Повернутые на войне».

На данный момент информация о дополнительных деталях отсутствует.

«Семь стратегов Ту-95МС в воздухе», — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило, что в течение четырех часов дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Наибольшее количество дронов было уничтожено в Брянской области — 30 единиц.

А после этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что системы противовоздушной обороны, принадлежащие Министерству обороны, успешно нейтрализовали ещё два вражеских беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону столицы.