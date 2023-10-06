По поручению Пушилина в ДНР создадут штаб обороны

Денис Пушилин дал поручение создать штаб обороны ДНР. На сайте местного правительстве был опубликован данный документ, подписанный главой республики, в пятницу.

Таким образом, будет создан общий штаб обороны ДНР, а также появятся и местные штабы теробороны округов (и муниципальных, и городских). В ближайшее время будут утверждены все необходимые положения штаба и его состав.

Указ вступил в силу в день подписания документа.

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