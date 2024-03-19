По поручению Путина ФСБ будет искать и наказывать предателей России без срока давности

Президент Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России несмотря на то, какое время назад они нанесли ущерб родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы государства, которые он сказал на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Во время обращения к собравшимся Путин акцентировал внимание на предпринимаемых попытках ДРГ проникнуть на территорию нашей страны и заявил, что предатели не должны быть забыты, а их личности следует установить поименно. Также президент заявил, что подобных людей будут искать и наказывать, не опираясь на временные и географические рамки.

Ранее мы писали о том, что за участие в хищении 50 миллионов рублей к 5 годам колонии была приговорена бывшая заместительница министра просвещения Марина Ракова, а экс-ректор «Шанинки» Сергей Зуев отделался условным лишением свободы. В частности, фигуранты фиктивно устраивали на работу сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС.