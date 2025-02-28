По решению суда арестовали бывшего зампреда правительства Рязанской области Никитина

По решению Советского районного суда Рязани экс-заместитель председателя регионального правительства Артем Никитин, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, был помещен под стражу. Об этом сообщило РИА Новости из суда.

Информационное агентство уточняет, что заседание состоялось в закрытом формате, а Никитина заключили под стражу на два месяца.

В четверг СУ СК по Рязанской области сообщало о возбуждении в отношении мужчины уголовного дело о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом. Следователи придерживаются мнения о том, что бывший заместитель председателя регионального правительства требовал от коммерсанта деньги за помощь в заключении соглашений с курируемыми организациями. В сумме чиновник получил свыше 17 млн рублей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил РИА Новости факт задержания и заявил, что региональное правительство окажет все необходимое содействие представителям следственных органов. Кроме того, стало известно о приостановке членства Никитина в «Единой России».

Раннее стало известно, что экс-губернатора Ульяновской области Игоря Эделя приговорили к 12 годам строгого режима по делу о взятке. Также ему придется выплатить штраф в размере 500 млн рублей.