По Украине прокатилась волна «минирования» органов власти

Украинские СМИ массово сообщают о случаях «минирования» десятков объектов, расположенных в Житомире, Киеве, Львове, Ровно, Сумах, Ужгороде, а еще Ивано-Франковской и Черниговской областях.

Так, в Сумах были «заминированы» 10 госучреждений. По данным местной полиции, среди них оказались суд, здание казначейства и другие учреждения. Также поступали сведения о минировании одной из киевских школ, учеников и преподавателей которой эвакуировали. Кроме того, были получены данные о взрывоопасном объекте здании Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Тем временем, национальная полиция Украины подтвердила опубликованные СМИ сведения. Уточняется, что информация о минировании объектов поступала от анонимных источников на электронные адреса. По всем фактам проводятся проверки. На местах работают сотрудники профильных служб.

Кроме того, данные о минировании также начали приходить из Николаева, Одессы, Полтавы, Хмельницкого и Днепра, где взрывоопасный объект пытаются найти в здании областного совета.

Ранее сообщалось о том, что продолжает расти количество украинцев, которые не хотят продолжения конфронтации с Россией.