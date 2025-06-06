«Победа» будет оспаривать решение суда об увеличении нормы ручной клади

В пресс-службе авиакомпании «Победа» заявили о том, что будут оспаривать решение суда об увеличении нормы провоза ручной клади для пассажиров.

В сообщении сказано, что решение Щербинского суда Москвы еще не вступило в силу и компания будет оспаривать данное решение в установленные законом сроки. Такое решение вызвано тем, что нормы провоза ручной клади определялись из рекомендаций воздушных судов (компании Boeing) и, соответственно, рассчитывались из объема багажных полок и загруженности рейсов.

Напомним, что по требованию прокуратуры Щербининский суд Москвы признал незаконными действующие нормы провоза багажа лоукостера и обязал их увеличить.

Ранее сообщалось, что прокуратура посчитала установленные ограничения размера ручной клади в авиакомпании необоснованно строгими.