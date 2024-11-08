«Почта России» предупредила о мошенничестве с кодами из SMS
«Почта России» предупредила о мошенничестве с оформлением доставки по SMS-коду
Фото: [pxhere.com]
«Почта Россия» выпустила предупреждение о возможных фактах мошенничества от имени государственной компании. Как сообщает в своем телеграм-канале национальный почтовый оператор, преступники могут просить код из SMS-сообщения для оформления доставки.
Со слов компании, ее сотрудники не запрашивают подобные коды, а клиентам было рекомендовано не терять бдительность.
«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из SMS для оформления реестра или доставки? — это мошенники», — сообщила «Почта».
При этом национальный оператор не уточнил, что случится, если код все-таки будет назван.
Ранее сообщалось о том, что в открытый доступ попали личные данные свыше 90% жителей России. Также были перечислены основные каналы утечки конфиденциальной информации.