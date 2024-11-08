«Почта России» предупредила о мошенничестве с кодами из SMS

«Почта Россия» выпустила предупреждение о возможных фактах мошенничества от имени государственной компании. Как сообщает в своем телеграм-канале национальный почтовый оператор, преступники могут просить код из SMS-сообщения для оформления доставки.

Со слов компании, ее сотрудники не запрашивают подобные коды, а клиентам было рекомендовано не терять бдительность.

«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из SMS для оформления реестра или доставки? — это мошенники», — сообщила «Почта».

При этом национальный оператор не уточнил, что случится, если код все-таки будет назван.

Ранее сообщалось о том, что в открытый доступ попали личные данные свыше 90% жителей России. Также были перечислены основные каналы утечки конфиденциальной информации.