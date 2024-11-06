«Сбер»: персональные данные 90 процентов россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе находится 3,5 млдр строк с информацией о 90% взрослых россиян. Такие данные со ссылкой на заявление председателя правления «Сбера» Станислава Кузнецова опубликовало РБК.

Отмечается, что основными источниками этих утечек стали интернет-магазины и медицинские учреждения, которые оказались наиболее уязвимыми к хакерским атакам.

По словам Кузнецова, 2023 год стал рекордным по количеству утечек — в открытом доступе оказалось более 2 млрд записей с конфиденциальной информацией о гражданах РФ. При этом наибольшее количество утечек зафиксировано у ретейлеров и сервисов доставки, а за год 64% всех данных попали в Сеть в результате хакерских атак на крупный бизнес.

Председатель правлена «Сбера» также отметил, что в России увеличилась статистика пострадавших граждан от действий телефонных мошенников. По словам Кузнецова, в 2024 году зафиксирован пик мошеннических звонков — около 20 млн попыток в первом квартале.

«Такого всплеска телефонного мошенничества не фиксировалось никогда. Сейчас эта цифра снизилась примерно до 6-6,5 млн звонков в сутки», — рассказал Кузнецов.

Отличительной чертой текущих атак является их уровень «профессионализма» — злоумышленники стали использовать более продуманные схемы, что ставит под угрозу безопасность пользователей.

Для борьбы с телефонным мошенничество были внедрены специальные меры. Например, Telegram начал раскрывать IP-адреса и номера телефонов нарушителей, что привело к снижению доходов кибермошенников на 22%.

Схема «Мамонт», разработанная еще в 2019 году, продолжает похищать средства и данные пользователей на фишинговых сайтах, а ущерб от действий мошенников в Telegram с 2021 года составил колоссальные 8,6 млрд рублей.