Почти четыре тысячи десятиклассников Подмосковья написали диагностическую работу по физике

Более 3,5 тысячи десятиклассников, обучающихся в классах с углубленным изучением физики в школах Подмосковья, написали региональную диагностическую работу (РДР). Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Такой экзамен проводится в рамках работы по повышению качества общего образования в регионе, с его помощью можно определить уровень освоения предмета, а также дать рекомендации ученикам после его прохождения. Школьникам предстояло решить 18 заданий разного уровня сложности от базового до повышенного, за это они могли максимально получить 30 баллов. Проверкой их работ займутся независимые эксперты, она пройдет в режиме онлайн через электронную систему.

«До конца марта запланированы еще две работы для десятиклассников — по химии и биологии. Диагностика проводится для улучшения учебных программ по естественнонаучным и математическим предметам в рамках развития инженерного образования», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.