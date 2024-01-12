Почти два миллиона подписей собрали в поддержку кандидатуры Путина

Больше 1,8 миллиона подписей было собрано в поддержку Владимира Путина. Об этом сообщает сайт кандидата в президенты putin2024.ru вечером в пятницу, 12 января.

По официальной информации, за все время к 12 января за Владимира Путина отдали свои подписи больше 1,8 миллиона человек. Первые партии документов из всех российских регионов уже поступили в центральный штаб, гласит сообщение на сайте.

Напомним, что сбором подписей занимаются несколько волонтерских организаций – и представители партии «Единой России», и ОНФ. Для кандидата, который идет самовыдвиженцем, необходимо было набрать не меньше 300 тысяч подписей от избирателей. Подписи будут приниматься до 31 января, а потом уже ЦИК будет их рассматривать и проверять. Далее Избирком принимает решение о регистрации кандидаты на выборы президента России.

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