Володин призвал Генпрокуратуру жестче реагировать на подобные "голой вечеринке" мероприятия
Фото: [http://duma.gov.ru/]
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин резко высказался на тему «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. Его слова приводит издание РИА Новости днем в пятницу, 12 января.
По его словам, ответственность должна наступить не только для тех гостей вечеринки, которые на ней присутствовали, но и для тех, кому «якобы» дверь не открыли – то есть, и случайные гости, и те, кто собирался на ней присутствовать. А реагировать Генпрокуратуре на это необходимо жестче, добавил Володин.
По словам политика, современное общество не сможет согласиться с перечеркиванием, игнорированием ценностей, особенно с теми вызовами и в той ситуации, в которой страна оказалась сейчас.
Напомним, что скандальная вечеринка случилась в 20-х числах декабря и сразу же вызвала резонанс в обществе. После этого концерты тех артистов, которые на ней присутствовали, стали отменяться.
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