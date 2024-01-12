Володин призвал Генпрокуратуру жестче реагировать на подобные "голой вечеринке" мероприятия

По его словам, ответственность должна наступить не только для тех гостей вечеринки, которые на ней присутствовали, но и для тех, кому «якобы» дверь не открыли – то есть, и случайные гости, и те, кто собирался на ней присутствовать. А реагировать Генпрокуратуре на это необходимо жестче, добавил Володин.

По словам политика, современное общество не сможет согласиться с перечеркиванием, игнорированием ценностей, особенно с теми вызовами и в той ситуации, в которой страна оказалась сейчас.

Напомним, что скандальная вечеринка случилась в 20-х числах декабря и сразу же вызвала резонанс в обществе. После этого концерты тех артистов, которые на ней присутствовали, стали отменяться.

Напомним, ранее Россия осудила удары Великобритании и США по Йемену. Подробности читайте в нашем материале.