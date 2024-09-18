Почти двести человек приняли участие в Успенском молодежном фестивале в Подмосковье

Более 170 человек приняли участие в Успенском молодежном фестивале, который прошел в Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое организовало мероприятие совместно с Общественной палатой региона, Межъепархиальным отделом по работе с молодежью Московской митрополии и Подольской епархией Московской митрополии Русской Православной Церкви.

«Традиционно в феврале мы проводим Дни православной молодежи. На этих встречах ребята, необязательно верующие и воцерковленные, обсуждают фундаментальные, важные для молодого поколения вещи, встречаются со священнослужителями, задают сложные вопросы, делятся своими переживаниями», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, до конца 2024 года в регионе проведу еще три таких форума. В рамках чеховского фестиваля прошли конференция, на которой архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий обсудил с ребятами роль молодежи в современном мире. Перед участниками также выступили член ОПМО, иерей Алексей Ильин, ветеран Вооруженных сил, ветеран СВО, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области, полковник в отставке Вячеслав Шевяков. Гости также посетили экскурсию по Вознесенской Давидовой пустыни, обед в церковной трапезной и мастер-класс по рисованию.

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