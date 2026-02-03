Почти двести упоминаний: что связывало Эпштейна и духовного лидера Тибета

В опубликованном Министерством юстиции США массиве документов по делу Джеффри Эпштейна выявлено многократное упоминание имени духовного лидера Тибета далай-ламы. Об этом пишет Life.ru.

Согласно данным, проведенным анализом, оно встречается в материалах не менее 169 раз. В документах содержатся указания на то, что американский финансист имел контакты и проводил встречи с ним.

Обнародованные материалы, общий объем которых превышает 3,5 миллиона файлов, включающих переписку, фотографии и видеозаписи, также содержат полные имена 47 пострадавших по данному уголовному делу. Среди идентифицированных лиц фигурируют около 20 несовершеннолетних, чья личная информация стала достоянием гласности. Эти данные позволяют однозначно установить личности ряда жертв, вовлеченных в историю, связанную с обвинениями в организации сети для торговли людьми. Новые подробности продолжают раскрывать масштабы и связи фигурантов этого громкого процесса.

