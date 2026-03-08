Подарок «понарошку»: в Хабаровске мужчина пытался отсудить у бывшей подаренный кроссовер

В Хабаровске завершилось неординарное судебное разбирательство между бывшими влюбленными из-за дорогостоящего подарка. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Местный житель по имени Михаил, который в период отношений устроил для своей девушки Анны масштабный сюрприз в стиле шоу «Поле чудес» с вручением ключей от Volkswagen Tiguan, после расставания попытался вернуть потраченные средства через суд. Конфликт начался после того, как Анна отказалась добровольно возвращать автомобиль.

Сначала мужчина перешел к радикальным мерам — демонтировал с кроссовера колеса, аккумулятор и элементы тюнинга. Затем Михаил подал иск о «неосновательном обогащении», потребовав взыскать с бывшей возлюбленной 750 тысяч рублей (стоимость его вклада в покупку), а также более 150 тысяч рублей в качестве процентов и судебных издержек. В суде он настаивал, что роскошный подарок был сделан «понарошку».

В суде версия о «мнимом» подарке не выдержала критики. Юристы, представлявшие интересы Анны, смогли доказать, что передача автомобиля была добровольным актом дарения, совершенным в присутствии свидетелей. Более того, выяснилось, что часть средств на машину добавили родители девушки. Суд встал на сторону ответчицы, подтвердив, что подарки, сделанные в период личных отношений, не могут считаться неосновательным обогащением.

