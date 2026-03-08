Стандарт для четырехлапых штурманов: в России утвердили первый ГОСТ для собак-поводырей

Росстандарт впервые в российской практике утвердил национальный стандарт (ГОСТ), устанавливающий жесткие требования к рабочим качествам собак-проводников. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, который вступит в силу 1 июля 2026 года, детально прописывает нормы поведения животных, призванных обеспечивать безопасность инвалидов по зрению в городской среде. Согласно новому стандарту, идеальный четвероногий помощник должен обладать «социально одобряемым поведением» и минимальным охотничьим инстинктом.

ГОСТ устанавливает перечень обязательных навыков: собака должна безотказно выполнять базовые команды («рядом», «сидеть», «вперед»), спокойно относиться к снаряжению и транспорту, а также игнорировать других животных. Важнейшим пунктом стандарта является способность собаки к «разумному неповиновению»: проводник обязан самостоятельно принимать решения, если команда владельца противоречит ситуации на дороге и угрожает его безопасности (например, при приближении автомобиля).

Несмотря на детальную проработку требований, в Росстандарте уточнили, что применение стандарта будет носить добровольный характер. Ожидается, что введение ГОСТа поможет профильным центрам подготовки формировать более качественные реабилитационные маршруты и повысит уровень доверия к качеству обучения собак-проводников в России.

Ранее посольство РФ согласовало 16 новых рейсов из Таиланда для вывоза туристов.