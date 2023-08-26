Подавленные и истощенные: как нельзя себя чувствовать после общения с друзьями

Иногда в нашей жизни мы находимся в компании друзей или родственников, которые оказывают негативное влияние на наше эмоциональное и психическое благополучие. Общение с такими людьми часто изнуряет, они ведут себя токсично и никак не могут держать себя в руках.

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В беседах с «токсиками» важно научиться устанавливать границы и вовремя прекращать негативное общение. Но как это сделать? Первый шаг – осознать, какое влияние эти люди оказывают на вашу жизнь.

«Задайте себе вопросы: нравится ли вам общаться с ними? Чувствуете ли вы себя подавленным или эмоционально истощенным после встречи с ними? Если ответы отрицательные, возможно, пришло время принять кардинальное решение», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

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Не надо терпеть

Будьте четкими и уверенными в постановке своей позиции. Если не готовы что-либо терпеть, то скажите об этом. Часто проблемы образуются лишь потому, что о них никто не говорит. На самом деле, сказать «нет» или отказаться от общения в определенных ситуациях – легко. И даже полезно.

Если полное прекращение общения кажется сложным, вы можете постепенно уменьшать контакт с токсичными людьми. Такое отдаление точно поможет снизить стресс и адаптироваться к новой динамике отношений.

«В конце концов, обратите внимание на людей, которые приносят вам радость и поддержку. Такие точно есть, зачастую вы их просто не замечаете. В любом случае, всего принимайте свой выбор и не оправдывайтесь перед другими, тем более, если некоторые люди всегда портят вам настроение», – заключила эксперт.

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