Странная неуверенность и неадекватная реакция: как понять, что перед вами психически нездоровый человек

Хорошо было бы жить в мире, где каждый человек, с которым мы сталкиваемся, является нормальным и здоровым. Однако реальность иногда оказывается не такой идеальной. В нашем окружении могут находиться индивидуумы со сложными психическими особенностями.

Определить, кто из нас является маньяком или шизофреником, может быть довольно трудной задачей. Внешние признаки нездоровых личностей могут быть не всегда очевидными, поэтому нам необходимо быть осторожными и бдительными.

«Некоторые особенности поведения могут намекать на проблемы в психическом состоянии. Внезапные и неадекватные реакции на окружающих, агрессивное поведение, странные речевые обороты и неуверенность в обычных ситуациях. Все эти факторы обычно указывают на то, что перед нами человек, нуждающийся в медицинской помощи», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

А вот маньяки, наоборот, практически никак себя не выдают. Они одеваются неприметно, ведут себя скромно и сдержанно. Они немногословны и особенно заметно теряются, когда разговор заходит на тему интимных отношений. А еще это зачастую достаточно одинокие люди.

«Поэтому, завязывая отношения с мужчиной, очень важно как можно скорее узнать его окружение и познакомиться с друзьями», – акцентировала эксперт.

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